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Son dakika... Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi gözaltına alındı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika... Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Kars'ın Susuz ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

SUSUZ, KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.M, B.G, G.M ve E.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

El konulan silahlar, kriminal incelemeye alınacak.

Son dakika... Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi gözaltına alındı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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