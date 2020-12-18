Son Dakika | KAEÜ'de hazırlanan 'kaçış' adlı kısa film görsel içerik yarışmasında 2. Oldu
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Son Dakika | KAEÜ'de hazırlanan 'kaçış' adlı kısa film görsel içerik yarışmasında 2. Oldu

18.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:16
Son Dakika | KAEÜ'de hazırlanan 'kaçış' adlı kısa film görsel içerik yarışmasında 2. Oldu

Edinilen son dakika haberine göre KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen Çevirim İçi Görsel İçerik Yarışmasına katılarak ikinci oldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen Çevirim İçi Görsel İçerik Yarışmasına katılarak ikinci oldu.

Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu organizasyonunda gerçekleştirilen 'Kaçış' isimli kısa filmin montajı ve çekimleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim elemanları tarafından yapıldı. Kısa filme oyuncu desteği ise Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından sağlandı.

Yarışma "Türkiye'de aşırılık, şiddet, terörizm ve radikalleşme ile mücadelesinde genç duruş" ana başlığı altında, TEPAV ve TOBB-ETÜ öncülüğünde gerçekleştirildi.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Burak Güneş, iki yıldır bu organizasyona katıldıklarını ve belli konulara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı başardıklarını söyledi. Güneş, kısa filmin çekimleri sırasında kendilerine destek veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Mehmet Özdemir ve Öğr. Gör. Halime Sultan Karahan'a, Pozitif Sahne Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Cemil Topal ve Pozitif Sahne oyuncularına teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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