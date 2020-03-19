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kadir şeker, Konya, Güncel

Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Son dakika: Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:11
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Konya'da, sevgilisi Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken katil olan Kadir Şeker (20) hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Şeker için 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında iddianame hazırlandı.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesine göre de indirim yapılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şeker, 12 yıldan 18 yıla kadar yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Haberin Videosu:

Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

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