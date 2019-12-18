Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı
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Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı

Son dakika: Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, mağdur talep aranmaksızın geçici koruma altına alınacak. Adalet Bakanı Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.

18.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:31
Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı

kadına şiddetin engellenmesi için bir genelge yayınladı. Genelgeye göre; hayati tehlike söz konusu olduğunda mağdurun talebine bakılmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri alınacak.

UZMAN SAVCILAR VAKALARA BAKACAK

Bakan Abdulhamit Gül imzalı genelgeye göre; "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

ŞİDDET UYGULAYAN TEDAVİ EDİLECEK

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Son dakika: Adalet Bakanlığı, kadına şiddete karşı yeni genelge hazırladı
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