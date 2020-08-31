Son Dakika: Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru Suga'dan
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Son Dakika: Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru Suga'dan

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga'nın başbakanlık için aday olacağı bildirildi.

Son Dakika: Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru Suga'dan
31.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:45

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga'nın başbakanlık için aday olacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga'nın başbakanlık için aday olabileceği iddia edildi. Japon medyası, Suga'nın LDP genel sekreterini başbakanlık için aday olacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

ABE, SAĞLIK NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıklamıştı. Japon medyası, Başbakan Abe'nin sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığı olduğunu bildirdi. Ülseratif kolit olarak bilinen bu hastalık, kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yüzünü döşeyen mukozayı etkiliyor. Ülseratif kolit, vücudu güçsüz düşüren hatta ölüme neden olan komplikasyonlara neden olabiliyor.


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Kaynak: DHA

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