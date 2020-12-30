- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi
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- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

30.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:29

- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirlerarası yolculuk yapan toplu taşıma araçlarında HES Kodu ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirlerarası yolculuk yapan toplu taşıma araçlarında HES Kodu ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim, şehirlerarası toplu taşıma yapan araçların ana güzergahlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Denetime çok sayıda jandarma ekibi katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler aynı zamanda kış lastiği denetimi de gerçekleştirdi. Araçların içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında uyarılarda bulunan ekipler, yolcuların HES Kodlarını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi
- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi
- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi
- Jandarma şehirlerarası toplu taşıma araçlarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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