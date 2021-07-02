Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü

Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin kafasına demir profille vurdu.

İzmir'in Foça ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin kafasına demir profille vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02.30 sıralarında Küçükdeniz Sahil Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harun S. (22) ile Hüseyin Demirci (30), sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi esnasında Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci'nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci'yi görenlerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, arama-kurtarma köpekleriyle şüpheliyi arıyor

Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da takip ederek titiz çalışma yürüten polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Şüphelinin kaçabileceği yerleri abluka altına alan ekipler, arama-kurtarma köpekleri ile de iz sürüyor.

Suç aleti denizden çıktı

Öte yandan Harun S.'nin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili, olayın ardından denize attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı