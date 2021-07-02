Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü

Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin kafasına demir profille vurdu.

İzmir'in Foça ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin kafasına demir profille vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02.30 sıralarında Küçükdeniz Sahil Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harun S. (22) ile Hüseyin Demirci (30), sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi esnasında Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci'nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci'yi görenlerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, arama-kurtarma köpekleriyle şüpheliyi arıyor

Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da takip ederek titiz çalışma yürüten polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Şüphelinin kaçabileceği yerleri abluka altına alan ekipler, arama-kurtarma köpekleri ile de iz sürüyor.

Suç aleti denizden çıktı

Öte yandan Harun S.'nin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili, olayın ardından denize attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü
Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü
Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! İzmir'de cinayet: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:26:26. #1.14#

title