İtfaiyeci serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı
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İtfaiyeci serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı

27.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:14

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kalbi duran serçeyi gören itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye eri olarak çalışan Murat Sivrioğlu, Sandıklı Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada bir serçenin, balkona çarparak yere düştüğünü fark etti. Yerde hareketsiz yatan serçeyi gören Sivrioğlu, parmağıyla kalp mesajı yaparak hayata döndürdü.

UÇMASI İÇİN DE SIRTINI SIVAZLADI

Sivrioğlu, gazetecilere, yaptıklarının insanlık görevi olduğunu söyleyerek, "Kuş kendine gelince, uçması için de sırtını ovaladım. Kendine gelir gelmez de uçtu. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım." dedi.

İtfaiyeci serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Sivrioğlu (İzin alındı)

Haber Yorumları (3)
SUAT DENİZ: Helal olsun kardeşime. Allah razı olsun senden inşallah. Ülkemizde böyle insanların olduğunu bilmek çok güzel bir duygu... Hayvana merhamet sahip çıkmak medeniyettir...
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CİMBOMLU: Helal olsun kardesime sifali ellerin dert görmesin.
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...: hayvanlara merhamet edene Allah da merhamet eder
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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