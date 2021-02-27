İtfaiyeci serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye eri olarak çalışan Murat Sivrioğlu, Sandıklı Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada bir serçenin, balkona çarparak yere düştüğünü fark etti. Yerde hareketsiz yatan serçeyi gören Sivrioğlu, parmağıyla kalp mesajı yaparak hayata döndürdü.

UÇMASI İÇİN DE SIRTINI SIVAZLADI

Sivrioğlu, gazetecilere, yaptıklarının insanlık görevi olduğunu söyleyerek, "Kuş kendine gelince, uçması için de sırtını ovaladım. Kendine gelir gelmez de uçtu. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Sivrioğlu (İzin alındı)