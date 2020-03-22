Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 14 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği ülke olan İtalya'da ölü sayısı 5476'ya yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 651 kişi artarak 5476'ya yükseldiğini açıkladı.