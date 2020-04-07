Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

İNGİLTERE'DE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İngiltere'de de Kovid-19 bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a, vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı.