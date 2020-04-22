Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Dünya, Güncel, Haber

Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya'da, 22 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

22.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:28
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da, son 24 saatte gerçekleşen Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Buna göre, 22 Nisan tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 187 BİNİ AŞTI

Toplam vaka sayısı bir günde 3 bin 370 artarak 187 bin 327'ye çıktı. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı 1.83 oldu. Bu oran dün 1.5, önceki gün 1.26 seviyesindeydi.

BİR GÜNDE 2 BİN 943 HASTA İYİLEŞTİ

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 943 ile dünün ardından bugün de yeni bir rekor kırdı. Dün de 2 bin 723 kişinin iyileşmesiyle rekor kırılmıştı.

Salgının başından beri tespit edilen Kovid-19 hastalarından toplamda 54 bin 543'ü iyileşti.

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısındaki düşüş de 3 Nisan'dan bu yana aralıksız devam ediyor. Yoğun bakımdakilerin sayısı son bir günde 87 azalarak 2 bin 384'e düştü.

Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
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