Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son dakika: Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya için büyük tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan İtalya'da günlük ölüm sayılarındaki düşüş devam ediyor. Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi.

İNGİLTERE'DE DE ÖLÜM VE VAKA SAYILARI ARTIYOR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.