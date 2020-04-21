Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
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Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel

Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülkelerden İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.

21.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:03
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle 534 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 24 bin 648'e yükseldi.

VAKA SAYISI 184 BİNE YAKLAŞTI

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 24 bin 648'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957'ye ulaştığı ifade edildi.

DÜNYADA EN ÇOK KORONAVİRÜS ÖLÜMÜNÜN YAŞANDIĞI İKİNCİ ÜLKE

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya, dünyada en çok koronavirüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi

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