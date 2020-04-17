Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük rakamlar açıklandı. Ülkede, 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 575 kişi artarak 22 bin 745'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 kişi artarak 22 bin 745'e yükseldi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 33 BİNİ AŞTI

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de de bilanço giderek ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 692 artışla 671 bin 425'e, can kaybı 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya ulaştı.

İNGİLTERE'DE DE SON RAKAMLAR AÇIKLANDI

Öte yandan, ölümcül salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya, vaka sayısı ise 5 bin 599 artarak 180 bin 692'ye yükseldi.