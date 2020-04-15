Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da ölü sayısı giderek artıyor. Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İtalya'da, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

ABD BİR GÜNDE 2 BİN 410 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e çıktı.