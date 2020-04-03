Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.

03.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da, ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.

VAKA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileridüzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 85 bin 388'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 119 bin 827'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 18 bin 278 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1480 artışla 19 bin 758'e ulaştığını, ölü sayısının son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e çıktığını açıkladı.

Yoğun bakımdaki kişi sayısını 4 bin 68 olarak veren Borrelli, karantina tedbirlerinin gevşetileceği 2. faz olarak anılan aşamaya ne zaman geçileceğine hükümetin karar vereceğini, mevcut tedbirlerin 13 Nisan'a kadar süreceğini ifade etti.

YENİ VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ İKİ BİNLERDE SEYREDİYOR

Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'li rakamlarda seyretmeye devam ediyor.

Borrelli, bugün 2 bin 339 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı, dün 2 bin 477, çarşamba günü 2 bin 937, salı günü ise 2 bin 107 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde bugüne kadar, 619 bin 849 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya'da bölgesel yönetimin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, dün 367 kişi hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 351'e gerilediğini kaydetti.

İNGİLTERE, İSPANYA VE İRAN'DA DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, İspanya ve İran'da da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İspanya'da son 24 saatte 932 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e çıktı.

Türkiye'nin komşusu ve Çin'den sonra virüsün vurduğu ikinci ülke olan İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

Haberin Videosu:

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

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