Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Dünya, Güncel

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

02.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

AVRUPA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Avrupa ülkelerinde de yeni tip koronavirüss algını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 569 artarak 2 bin 921'e yükseldi.

İspanya'da, Kovid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.

Hollanda'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 166 artarak 1339'a çıktı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

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