Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi.

01.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüs nedeniyle haatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi.

AVRUPA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Avrupa'da da ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı. Hollanda'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi

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