Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

29.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:41
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 32 binin üzerinden insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 700 BİNİ AŞTI

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini aştı. İspanya'da sadece bir günde 838 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 6 bin 528'e, vaka sayısı ise 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de de bilanço ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi

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