Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Güncel

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Son dakika: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

26.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Öte yandan, koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldmeter" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 500 bini aştı. Salgını nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

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