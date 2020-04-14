Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son dakika: İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

ABD VE İNGİLTERE'DE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, koranavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD ve Avrupa'da salgının en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de ölüm ve vaka sayıları hızla artıyor. ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649'a, vaka sayısı ise 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e yükseldi.

İngiltere'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye, vaka sayısı ise 5 bin 352 artarak 93 bin 873'e çıktı.