Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373'e yükseldi.

İSPANYA'DA ÖLÜ VE VAKA SAYISI 5 GÜNDÜR DÜŞÜŞ EĞRİSİNDE

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti.