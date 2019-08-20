Son Dakika! İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı

20.08.2019 16:58

Bugün basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon ortağı Matteo Salvini'yi eleştirerek istifasını açıkladı.

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda önceki hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım, sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük düşüş yaşamış ve oyları yüzde 33'ten yüzde 17'ye gerilemişti.

İtalyan basınında, AP seçimleri ve son kamuoyu yoklamalarında Salvini ve partisinin yüzde 34-36 civarında gözükmesinin, Lig liderini mevcut hükümeti bozarak, seçimlerle daha güçlü şekilde iktidara gelme hedefine yönelttiği yorumları yapılıyor.