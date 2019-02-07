Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle meydana gelen faciayla ilgili son durumu açıkladı. Yerlikaya, "Üç cansız bedene ulaştık, ölen sayısı 6'ya ulaştı. 3'ü ağır 13 vatandaşımız yaralı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"YARALI SAYIMIZ 13, 3'Ü YOĞUN BAKIMDA"

"Yaralı sayısı 13, hepsini ziyaret ettik. 3 tanesi yoğun bakımda, onları da ziyaret ettik. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Başhekimimiz bizimle paylaştı. Diğerlerin durumları iyi, hepsiyle tek tek görüştük. Bütün arama kurtarma ekibinde bulunan arkadaşlara, devletimize, hükümetimize selamları var. Aynı zamanda basın mensuplarına göstermiş oldukları sabır, buradan aldıkları haberleri anbean yurt geneline dağıtımlarıyla sizlere de teşekkür ederim arkadaşlar.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANIMIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Yandaki binanın resmini hep göz önünde bulundurarak, lazer sistemiyle en ufak hareketleri anbean takip ediliyor ki, enkaz üzerinde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği sağlanmış olsun. Anadolu Başsavcılığımız İsmail Bey, 'adli takibat başladı' dedi. Bir savcı vekili, bir savcımız görevlendirdi. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanımız da soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki bütün binaların her biri incelemede. Netice ne çıkarsa ona göre neler olacağını hep beraber göreceğiz. Bunlar da sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacak."