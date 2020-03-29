Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
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Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını sebebiyle İstanbullulara 48 saat evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

29.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:29
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 108 can alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Yerlikaya, İstanbullu vatandaşların 48 saat boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi.

"EVİNDE KAL İSTANBUL"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için 48 saat hiç çıkma, evinde kal İstanbul" ifadelerine yer verdi.

VAKA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan ve 10 Mart'ta ülkemize sıçrayan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, Türkiye'de vaka sayısının 7 bin 402'ye can kaybının ise 108'e yükseldiğini açıkladı.

Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu

Haberin Videosu:

İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle 48 saat evlerden çıkmama çağrısında bulundu

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