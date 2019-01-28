İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı

İstanbul Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Valilik çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangının, itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin de yaralandığı ifade edilerek, "Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.