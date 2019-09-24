AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı

24.09.2019 11:10

İstanbul'da Silivri ve Avcılar açıklarında saat 11'de meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Korkutan depremin büyüklüğünü; AFAD 4.6, Kandilli ise 4.7 olarak açıkladı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda depremle ilgili olarak korkutan açıklamalarda bulundu. Beklenen büyük depremin eninde sonunda geleceğini vurgulayan Ersoy, "Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almarlından fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir" şeklinde konuştu.

BAZI OKULLAR BOŞALTILDI

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Silivri'de bazı okullar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrenciler korku içinde binayı terk etti.