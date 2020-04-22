Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı
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Sultangazi, İstanbul, Güncel

Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken şoför ve vatman yaralandı.

22.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:38
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. Freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.

ŞOFÖR VE VATMAN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan vahim kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tramvayın raydan çıkıp otobüse çarptığı anlar yer aldı.

Kazadan ilk kareler:

Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı
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