İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

İstanbul Heybeliada'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor.

Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada iftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe ve Kartal'dan da itfaiye ekibi istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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