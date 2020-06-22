Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var Son dakika: Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken,

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor. ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye ediliyor.