Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
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Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var

Son dakika: Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken,

22.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:52

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye ediliyor.

Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var

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