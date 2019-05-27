Son Dakika! İstanbul Fikirtepe'de Yangın: Ölü ve Yaralılar Var
Son dakika! İstanbul Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı boş bir binada yangın çıktı. Yangın yandaki binalara da sıçradı. Dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken yaralananlar olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI MERDİVEN İLE KURTARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.