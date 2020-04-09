Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
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Davutpaşa, Esenler, Dörtyol, Güncel

Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

Son dakika: Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni korona virüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya trafiğine de kapatıldı.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:02
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

Bugün toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede şu anda belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de önemli bir uygulamaya imza attı.

15 GÜN YAYA GİRİŞ-ÇIKIŞINA KAPALI

Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

DÜKKANLAR AÇIK OLACAK

Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alış -veriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak.

Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

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