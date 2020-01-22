Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi

22.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:43

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.





AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok" dedi.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi.

3 DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana gelmişti. Ayrıca aynı bölgede saat 16.18'de 3.2 ve 16.49'da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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