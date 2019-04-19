Son Dakika! İstanbul'da, Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile İlgili Oldukları Düşünülen 2 Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı Yakalandı

Son Dakika! İstanbul'da, Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile İlgili Oldukları Düşünülen 2 Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı Yakalandı

Son dakika! Reuters Haber Ajansının iddiasına göre, İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan 2 ajan yakalandı. Bu ikilinin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olduğu öne sürülüyor.

İstabul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

PAZARTESİ GÜNÜ DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iki kişi ajan faaliyetleri sebebiyle gözaltına alındı.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE BAĞLANTISI SORGULANIYOR

Yakalanan kişilerden birinin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Türkiye'ye geldiği belirlendi. Türk makamlarının gözaltına alınan iki kişiden birinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışmış olma ihtimali üzerinde durduğu ve cinayetle bağlantısını sorguladıkları ifade edildi.

Cemal Kaşıkçı

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • XC:
    Once ıcımızdekı surıyelılerden afganlardan kırgızlardan bırsuru ajan potansıyelı ve toplumumuza zararlı parazıtlerden kurtulmadıkdan sonra ne yapsanız boşşş
    Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
    AA: he canım he sen göster
    Yayından Kaldır
  • FİKRET:
    Valayı, bu cinayeti nasıl çözdüler, nasıl araştırdılar, süper. Türkiyede, bütün cinayetleri böyle araştırıp yakalasalar kimsenin cesareti olupda kimse kimseyi öldüremez.
    Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • CANAN KAFTANLI:
    Bir düşman olmadığımız Birleşik Arap Emirlikleri kalmıştı, aferin onuda düşman kazanıyoruz.
    Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
    OFLU: Canan hanım düşman kazanacağız diye ajanlara dokunmayıp, istedikleri gibi eylem yapmalarına müsaade mi edilsin? Niye ülkenize bu kadar güvenmiyor sunuz?
    Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.