Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Sağlık, Güncel

Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Dün hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi hocalarından Cemil Taşçıoğlu'nun ardından İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz de koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

02.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:25
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

HABERİ DEKAN VERDİ

Acı haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabından duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu 16 Mart'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

PROF. DR. FERİHA ÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetinin ardından Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesiydi.

Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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