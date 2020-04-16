Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son dakika: Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle şehir içi trafik rahatlasa da sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı metrobüste kaza meydana geldi. KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken seferler ise iki yönlü durdu. BİR ŞOFÖR VE YOLCU YARALI Kaza sonucu bir metrobüs şoförü ve kadın yolcu yaralandı.