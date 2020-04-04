Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Koronavirüs, İspanya, İtalya, Güncel

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son dakika: İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:41
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgını tüm hızla dünyayı etkisi altına almaya devam ederken toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı. Toplam can kaybı ise 60 bin sınırına yaklaştı. Virüsten en fazla etkilenen iki ülke İtalya ve İspanya olurken; İspanya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 809 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 11 bin 744'e yükseldi.

10 BİN CAN KAYBINI AŞAN İKİ ÜLKE VAR

İspanya, 2 gün önce yaşanan can kayıplarıyla beraber, ölümcül Kovid-19 salgınında 10 bin ölüm sınırını geçen ikinci ülke olmuştu. İtalya ise salgının bedelini en ağır ödeyen ülke konumunda. İtalya'nın açıklanan son resmi verilere göre ülkede 14 bin 681 kişi yaşamını yitirdi.

KOVID-19'UN DÜNYADAKİ BİLANÇOSU

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da görülen yeni tip koronavirüs, henüz 4 ay geçmeden tüm dünyada 1 milyondan fazla insana bulaştı. Pandemide yaklaşık 60 bin kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı: Fransa (82 bin 165), İran (53 bin 183), İngiltere (38 bin 168), Türkiye (20 bin 921), İsviçre (19 bin 606), Belçika (16 bin 770), Hollanda (15 bin 723), Kanada (12 bin 549), Avusturya (11 bin 524) ve Güney Kore (10 bin 156).

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

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İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

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