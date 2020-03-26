Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi

Son dakika: İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

26.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve toplamda yarım milyon insanla enfekte olan yeni tip koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da son 24 saatte 655 kişi daha hayatını kaybetti ve salgının sebep olduğu toplam ölü sayısı 4 bin 89'a yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

Neredeyse her gün 500'ün üzerinde hayatını kaybettiği İspanya'da toplam vaka sayısı 49 bin 515'e yükseldi. Öte yandan 6 bin 367 kişi ise ölümcül virüsün pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

5 BİN 400 SAĞLIK ÇALIŞANINA VİRÜS BULAŞTI

Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülkedeki en büyük sorunlardan biri sağlık personeli eksikliği olarak gösteriliyor. Başkent Madrid ve Barselona gibi kentlerde ilk Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana önlem almakta geç kalan İspanyol hükümeti, hızlı koronavirüs testi yapan kitler dahil eldiven, maske ve koruyucu elbise gibi malzemeleri de halihazırda tam olarak tedarik edebilmiş değil.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, mevcut durumda ülke genelinde 5 bin 400 sağlık personeline yeni tip koronavirüs bulaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 14 Mart akşamı yürürlüğe giren ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hali, mecliste bugün telematik sistemiyle yapılacak oylamayla 12 Nisan'a kadar uzatacak.

İçişleri Bakanı Fernando Marlaska Hernandez'in açıkladığı verilere göre, olağanüstü halden dolayı bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 binden fazla kişiye para cezası kesildiği, 926 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi

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İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi

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