Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Dünya

Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. Öte yandan İran'da da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa'ya kayarken, İspanya'da can kayıpları devam ediyor. Son 24 saatte yaşanan 849 can kaybı ile toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 189'a yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN İKİNCİ ÜLKE

Ölümcül koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıkmasına rağmen en fazla etkiyi Avrupa'da gösterdi. İtalya'da ölümcül salgın sebebiyle 11 binin üzerinde ölüm yaşanırken bir diğer Avrupa ülkesi olan İspanya'da da 8 bin 189 kişi hayatını kaybetti. İspanya, İtalya'nın ardından en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak salgının sıfır noktası olan Çin'i geçmiş durumda.

VAKA SAYISI 75 BİNE YAKLAŞTI

Salgın sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği İspanya'da toplam vaka sayısı 87 bin 956'ya yükselirken, 16 bin 780 kişi de ölümcül salgından kurtularak sağlığına kavuştu. Öte yandan ülkede sokağa çıkma yasağı ve OHAL ikinci bir emre kadar devam ediyor.

KOMŞU İRAN'DA DA DURUM VAHİM

Öte yandan Kovid-19'un bedelini en ağır ödeyen ülkelerden biri olan İran'da can kayıpları, son 24 saatte 141 kişi artarak 2 bin 898'e yükseldi.

Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosu:

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haber
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haber
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor Haber
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Çin'de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü Haber
Çin'de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haber
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya'dan gelen sayı 'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek cinsten Haber
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Dilek Yaman Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:27:17. #1.14#
title