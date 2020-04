Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 950 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 3'e yükseldi. Böylelikle İtalya'dan sonra İspanya 10 bin can kaybını aşan ikinci ülke oldu. Öte yandan İran'da salgın sebebiyle son 24 saatte yaşanan can kaybı 124 arttı ve toplam can kaybı 3 bin 160'a yükseldi.

Koronavirüs salgını tüm hızla dünyayı etkisi altına almaya devam ederken toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı, toplam can kaybı ise 48 bini geçti. Virüsten en fazla etkilenen iki ülke İtalya ve İspanya olurken; İspanya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 950 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 3'e yükseldi. Ayrıntılar geliyor...