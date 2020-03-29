Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 838 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 528'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa'ya kayarken, İspanya'da can kayıpları devam ediyor. Son 24 saatte yaşanan 838 can kaybı ile toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN İKİNCİ ÜLKE

Ölümcül koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıkmasına rağmen en fazla etkiyi Avrupa'da gösterdi. İtalya'da ölümcül salgın sebebiyle 10 bin 23 ölüm yaşanırken bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'da da 6 bin 528 kişi hayatını kaybetti. İspanya en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak dikkat çekiyor.

VAKA SAYISI 75 BİNE YAKLAŞTI

Salgın sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği İspanya'da toplam vaka sayısı 73 bin 235'e yükselirken, 12 bin 285 kişi de ölümcül salgından kurtularak sağlığına kavuştu. Öte yandan ülkede sokağa çıkma yasağı ve OHAL ikinci bir emre kadar devam ediyor.

KOMŞU İRAN, VİRÜSÜN ESİRİ

Komşu ülkelerimizden İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 123 bini, ölenlerin sayısı ise 2 bin 200'ü aştı. Ülkede son açıklamalara göre koronavirüs bulaşanların sayısı 123 bin 750'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 229'a yükseldi.