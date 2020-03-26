Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: İran'ın Khoy eyaletinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van'daki birçok ilçede hissedildi.

Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin 7.2 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Depremin Van'da da hissedildiği kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Türkiye saatine göre 08.39'da gerçekleşti. Meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.7 olarak ölçüldü ve yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde oluştu.

23 ŞUBAT'TAKİ DEPREM 9 VATANDAŞIMIZIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik köyünde ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu bildirilmişti.