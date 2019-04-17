Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esad ile Yaptığım Uzun Görüşmenin Detaylarını Erdoğan'a Sunacağım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenliyor. Zarif "Suriye'de Esad ile yaptığım uzun görüşmenin detaylarını bir rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağım" dedi. Çavuşoğlu ise, "ABD'ye ambargolarınyanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Son 30 gün içinde ikinci defa Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda İran'da yaşanan son sel felaketinden dolayı Türkiye halkı ve milleti bizim acılarımızı paylaştılar, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD'nin kararlarına karşı çıktığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ABD devleti uluslararası hukuku görmezden geliyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNACAĞIM"

Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamaya başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz. Geçen iki günde Suriye'deydim. Orada bazı yetkililerle görüştüm. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacağım. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz.

Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika'nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye'nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmedi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız.

"SURİYE HALKI KARAR VERECEK"

Beşşar Esed'le uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım. Biz İran olarak bölgedeki bütün ülkelerin iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz ancak isteklerimizi ve temennilerimizi bildiririz. Anayasa süreci ve komisyonu ile ilgili Rusya ve Türkiye ile ilgili iyi diyaloglarımız var. Suriye tarafı da sayın Peterson'la anayasa ile ilgili detaylı şekilde konuşmuşlar. Anayasa komisyonunun başlaması için iki önemli konu var: Birincisi bu komisyonun kimlerden oluşacağı; İkincisi bu komisyonda genel olarak hangi usul ve esas hakim olacaktır. Tabi bunun detaylarına Suriye halkı karar verecek.

"ABD'NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ VE ÇİFTE STANDARTI"

ABD diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamaz. Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin iki yüzlülüğü ve çifte standartının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınması ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

ABD'nin ambargolarına karşı olduğumuz söylemiştik. Bunu ABD'lilere de her platformda doğrudan söylüyoruz. Bugün de vurgulandığı gibi 30 milyar dolarlık ticaret hedefi hacmine ulaşmamız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunun için var olan mekanizmaların yanında INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz ve ticaretin önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz, bunu değerlendirdik. Bu şekilde çalışırsak bu hedeflerimize ulaşabiliriz. ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Savunma Bakanımız ABD'ydi bunu tüm muhataplarına açık şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanımız Trump'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde de arkadaşlarımız bu konudaki fikirlerimizi ABD'li muhataplarına iletmiş oldular.