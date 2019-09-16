Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu

16.09.2019 14:51

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın geçtiği son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, 250 bin litrelik yakıtı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırmakta olan bir tankere el koydu. Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi.

KAÇAK DİZEL YAKIT GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI

Basra Körfezi'nde yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi.

11 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.

NE OLDU?

İngiltere'nin 4 Temmuz tarihinde İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmıştı.

İran önce 13 Temmuz'da Panama bandralı bir petrol tankerine ardından 31 Temmuz'da menşei açıklanmayan başka bir tankere el koymuştu.

Devrim Muhafızları'na bağlı gemiler ayrıca 19 Temmuz'da Stena Impero isimli bir İngiliz petrol tankerini de içindeki 23 kişilik mürettebatıyla birlikte kıyısına çekmişti.