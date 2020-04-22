Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" talimatına yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son dakika: İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Denizde gemilerimizi taciz etmeleri durumunda İran'a ait tüm silahlı botlara ateş edip imha etme emrini verdim" sözlerine yanıt verdi. İran'dan yapılan açıklamada, "ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın" denildi.
22.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:02
ABD'de koronavirüsten 45 binden fazla kişi hayatını kaybederken Donald Trump İran'ı tehdit etmekle meşgul. Trump, donanmaya İran tacizine uğramaları durumunda vur emri verdi. ABD Başkanı açıklamayı kişisel Twitter hesabından yaptı.