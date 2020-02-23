Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu
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Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu

Son dakika: İran'ın Hoy kentinde yerel saatle 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Başkale Gelenler Köyü'ndeki kerpiç evler yıkıldı. Göçük altında kalan insanlar kurtarılırken hayvanlar ise telef oldu. Bölgeden gelen ilk görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

23.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:16
Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu

'da yerel saatle merkez üssü Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 'ın ilçesinde tahribata neden oldu. Gelenler Köyü'nde kerpiç evlerin yıkılması sonucunda göçük altında kalan insanlar kurtarıldı, hayvanlar ise telef oldu. Bölgeden gelen ilk fotoğraflar durumu sergiledi.


Haber Videosu

: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesindeki kerpiç evlere hasar verdi
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