Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu

23.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:16

İran'da yerel saatle merkez üssü Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Başkale ilçesinde tahribata neden oldu. Gelenler Köyü'nde kerpiç evlerin yıkılması sonucunda göçük altında kalan insanlar kurtarıldı, hayvanlar ise telef oldu. Bölgeden gelen ilk fotoğraflar durumu sergiledi.

Haber Videosu