Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 853'e yükseldi.

16.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:27
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını komşumuz İran'da gün geçtikçe etkisini artırıyor. Bugün 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı toplamda 853'e yükseldi.

VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla İran'da etkisini gösteriyor. Dünya üzerinde bulunan yaklaşık 170 bin vakanın 14 bini aşkını komşumuz İran'da görüldü. Öte yandan 4 bin 500'ü aşkın insan ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

91 YAŞINDAKİ BİR HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Öte yandan, İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.

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Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti

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İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (1)
GÜLŞAH VAY DOĞANVAY: insanlarımız korkaklık ile tedbiri karıstırıyor kimse maske takmıor cesur gözükmek için ve avm lere gelip bos bos gezıorlar virüsün ilk hedef kitlesi
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