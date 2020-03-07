Son dakika: İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

07.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:57

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rehber, virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girmişti.

İran'daki son seçimlerde ülkenin kuzeyindeki Astane Eşrefiye'den milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani de 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

23 MİLLETVEKİLİNDE GÖRÜLDÜ

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: TÜM EYALETLERE YAYILDI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir. Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın" dedi.

İRAN'DA TÜM OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI

Öte yandan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli" diye konuştu.

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