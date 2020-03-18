Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

18.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:55
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşumuz İran'da güm geçtikçe etkisini artıyor. İran'dan yapılan açıklama son 24 saatte 147 kişinin daha ölümcül salgın sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

VAKA SAYISI 16 BİNE ULAŞTI

Çin ve İtalya'dan sonra virüsün kendini en çok hissettirdiği ülke olan İran'da vaka sayısı 16 bini aştı. Ülkede koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına gelirkenson 124 saatte yaşanan 147 ölümle beraber toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

5 BİN 389 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

16 bini aşkın insanın aktif olarak virüs taşıdığı ülkede, 5 bin 389 kişi ise ölümcül virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarılırken, İran dini lideri Hamaney salgın sürecinde zorunlu olmadığı sürece seyahat etmenin caiz olmadığını dile getirdi.

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Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

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İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (1)
EFEDAYI: Türbe yalayan bir toplumda bu sonuçlar kaçınılmaz .
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