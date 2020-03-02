: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

02.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 48'e yükseldi. Virüsün etkisini gösterdiği komşumuz İran'da ise bugün 12 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Öte yandan İran'daki koronavirüs vaka sayısı 1501 olarak açıklandı.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

19 Şubat tarihinde komşumuz İran'a sıçrayan ve ülkede üst düzey yetkililere kadar sirayet eden ölümcül virüs can almaya devam ediyor. Bugün katil virüs sebebiyle 12 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede virüsün sebep olduğu can kaybı sayısı 66'ya yükseldi.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI İLK ÜST DÜZEY ÖLÜM

Koronavirüsün etkili olduğu İran'da hastalık nedeniyle üst düzey ilk ölüm gerçekleşti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi 72 yaşındaki Muhammed Mirmuhammedi hayatını kaybetti.

DÜN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

HAMENEY'İN TORUNU DA YAKALANDI

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı. Arap kaynaklı haber kuruluşları bu haberi servis ederken Tahran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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